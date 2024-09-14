İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu, aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da olduğu bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ile üst düzey temsilcilerle İspanya'nın başkenti Madrid'de toplandı. Toplantı öncesi konuşan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, “Gazze'de savaş artık durmalı. Hiçbir özür geçerli değil” dedi.

SÖZLER ARTIK EYLEME GEÇMELİ

Albares, AB'nin de iki devletli çözümü savunmasına rağmen herhangi bir adım atmamasıyla ilgili sorusuna, "AB adına konuşamam. İspanya zaten ikili ilişkilerde yaptırım uyguluyor. Ayrıca İrlanda ile birlikte AB'ye gönderdiğimiz ve İsrail'e karşı yaptırım talep ettiğimiz mektup var. Gerekli önlemlerin alınması için AB içinde tartışmaya devam ediyoruz. İsrail'in uyguladığı şiddet kabul edilemez" cevabını verdi. Albares, Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili ise, "Elbette ki bu olayı reddediyoruz ve sivillerin öldürülmesine karşı tüm önlemlerin harekete geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Temas Grubu'nun coğrafyası sınırlanmış bir girişim olmadığını, iki devletli çözüm için Madrid'de Avrupa ve Arap ülkelerinin bir araya geldiğini belirten Albares, "Gazze'de savaş artık durmalı. Hiçbir özür geçerli değil. Milyonlarca sivil masum insanın daha fazla acı çekmesi önlenmeli. İki devletli çözümün uygulanmasını burada bir kez daha onaylayarak, sözlerin artık eyleme geçmesi gerektiğiyle ilgili arzumuzu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Grup ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya gelerek, İsrail saldırılarını durdurmak için kalıcı bir ateşkes sağlanması konusunu görüştü.

'ÇÖZÜME DESTEK ARTIYOR'

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirtti. Fidan, X paylaşımında şunları kaydetti:

"İspanya Başbakanı (Pedro) Sanchez ile de görüştüğümüz Madrid temaslarımızda, iki devletli çözüme olan desteğin arttığını gözlemliyoruz. Giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması ve Uluslararası Adalet Divanındaki davaya daha çok sayıda ülkenin müdahil olmaya hazırlanması, adaletin tecellisi bakımından bizlere umut veriyor."

Türkiye baskıya boyun eğmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Türkiye'ye açıkça baskı uyguladığını ve Türk ekonomisini etkilemekle korkuttuğunu ileri sürdü. Rusya’nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov şunları söyledi: "ABD, Türkiye’ye açıkça baskı kuruyor ve Türk ekonomisini etkilemekle korkutuyor. Ancak gördüğümüz gibi Türkiye Cumhuriyeti, bizimle de ticari ekonomik ilişkileri geliştirilerek sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor."











