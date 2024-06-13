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Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öldürülen Sinan Ateş’in eşiyle yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Tunç, Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini, “hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını” söylediğini belirtti: 1 Temmuz'dan itibaren deliller mahkemede tartışılacak. Adalet tecelli edecektir.

04:00 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:13 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Sinan Ateş
Sinan Ateş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda sunumda bulundu. Sunum öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini ifade eden Tunç, “O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dikkatle dinledi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var; bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor. 22 tutuklu sanık var dosyada. Bu tutuklu sanıklar bakımından dava açıldı ve dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o görüşmede dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi” dedi. Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine de “O konuda ‘Eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili mercilere aktarın, yargıya intikal ettirin’ dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten araştırır, herhangi bir tehdit, bir hakaret söz konusuysa zaten gerekli işlemler tespit edildiğinde gerçekleşir” cevabını verdi.

Bakan Tunç, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen başıboş sokak köpekleri ve Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

SOKAK KÖPEKLERİ-
Hayvanların korunması konusunda hassas davranıyoruz. Burada özellikle insan sağlığını korumaya yönelik de birtakım tedbirlerin alınması lazım. Sokakta başıboş köpeklerin özellikle insanlara zarar verdiklerini üzülerek görüyoruz. Bu konuda ölen vatandaşlarımız var, okula gidemeyen çocuklar, namaza gidemeyen yaşlılar var. Dolayısıyla sokaklar da korunaklı olmalı. Bu konuda insanlarımızı da korumamız lazım. İnsan sağlığı da hayvan sağlığı da önemli. TBMM’nin bir orta yolu bulacağına yürekten inanıyoruz.
M7’NİN İADESİ-
Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişin dosyalar Macaristan makamlarına intikal etti. Orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de yetkili makamlara ulaştı. Gerekli iade sürecini bekliyoruz.

Devletimiz arkamızda

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Görüşmenin olumlu geçtiğini anlatan Ateş, “Bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Bundan sonra sesimizi daha gür şekilde çıkaracak, inşallah da sonuca varacağız” dedi.

ERDOĞAN SÖZ VERDİ

Dosya hakkında detaylıca konuştuklarını anlatan Ateş, şunları kaydetti: “Muzdarip olduğumuz konulardan bahsettim. Tehditlerden, iftiralardan, hakaretlerden uzun uzun bahsettim. Kendisi Adalet Bakanı’na bir dosya hazırlamamı, kendisine de iletmemi istedi. O dosyayı hazırlıyorum. Bunun dışında yargılamanın en hızlı şekilde yapılması, dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan faillerin hepsinin hızlıca yargılanması için kendisinden irade koymasını istedim. Kendisi de ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdi. Kızım Zeynep, Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip ‘Tayyip dede sana bir şey söyleyebilir miyim?’ dedi. O da ‘Söyle’ deyince, ‘Babamın katillerini yakalayabilir misin?’ dedi. O da ‘Tamam kızım’ dedi.”

ONLARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

“Bu bir eşikti. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onu aldım ve bugünden sonra katilleri koruyanlar, katiller, suçlular, bize hakaret edenler, iftira atanlar, yarın ne yapacaklarını düşünmeye başlasınlar. Onları çok zor günler bekliyor. Güzel, duygusal bir görüşmeydi. Kendimizi daha iyi hissettik. Devletimizin arkamızda duracağını daha somut bir şekilde hissettik.”


Sinan Ateş'in eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesini anlattı: Kızlarım dün gece rahat uyudu

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Ateş "Sayın Cumhurbaşkanı’mızın beni ve kızlarımı makamına kabul edip dinlemiş olması bizim için büyük anlamlar ihtiva ediyor. Aziz milletimizin vicdan sahibi fertleriyle birlikte devletimizin de yanımızda olduğunu görmek sürekli ölüm korkusuyla yaşayan kızlarımın gönlünü bir nebze olsun ferahlatırken bana da yürüttüğüm adalet mücadelesinde güç verdi. Kızlarım dün gece rahat uyudular. Ben rahat uyudum. Öyle ki küçük kızım Banuçiçek uzun zaman sonra ilk defa odasında tek başına uyumak istedi." dedi.


#Sinan Ateş
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yılmaz Tunç
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