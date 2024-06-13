Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda sunumda bulundu. Sunum öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini ifade eden Tunç, “O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dikkatle dinledi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var; bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor. 22 tutuklu sanık var dosyada. Bu tutuklu sanıklar bakımından dava açıldı ve dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o görüşmede dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi” dedi. Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine de “O konuda ‘Eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili mercilere aktarın, yargıya intikal ettirin’ dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten araştırır, herhangi bir tehdit, bir hakaret söz konusuysa zaten gerekli işlemler tespit edildiğinde gerçekleşir” cevabını verdi.