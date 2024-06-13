Hiçbir şey karanlıkta kalmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nda sunumda bulundu. Sunum öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini ifade eden Tunç, “O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dikkatle dinledi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden bir dava ve soruşturma var; bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. 1 Temmuz'da duruşmaları başlıyor. 22 tutuklu sanık var dosyada. Bu tutuklu sanıklar bakımından dava açıldı ve dosya zaten bütün kamuoyunun gündeminde, tüm delilleriyle zaten kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Soruşturması devam eden kişiler bakımından da süreç devam ediyor. 1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o görüşmede dinledi, dinledikten sonra da bunları ifade ederek yargıya güvenmemiz gerektiğini söyledi” dedi. Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edildiğine yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine de “O konuda ‘Eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili mercilere aktarın, yargıya intikal ettirin’ dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten araştırır, herhangi bir tehdit, bir hakaret söz konusuysa zaten gerekli işlemler tespit edildiğinde gerçekleşir” cevabını verdi.
Bakan Tunç, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen başıboş sokak köpekleri ve Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili de şu bilgileri verdi:
Devletimiz arkamızda
Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Görüşmenin olumlu geçtiğini anlatan Ateş, “Bizim için asıl mücadele şimdi başlıyor. Bundan sonra sesimizi daha gür şekilde çıkaracak, inşallah da sonuca varacağız” dedi.
ERDOĞAN SÖZ VERDİ
Dosya hakkında detaylıca konuştuklarını anlatan Ateş, şunları kaydetti: “Muzdarip olduğumuz konulardan bahsettim. Tehditlerden, iftiralardan, hakaretlerden uzun uzun bahsettim. Kendisi Adalet Bakanı’na bir dosya hazırlamamı, kendisine de iletmemi istedi. O dosyayı hazırlıyorum. Bunun dışında yargılamanın en hızlı şekilde yapılması, dosyadaki faillerin, suçu delillerle sabit olan faillerin hepsinin hızlıca yargılanması için kendisinden irade koymasını istedim. Kendisi de ne gerekiyorsa yapılacağı sözünü verdi. Kızım Zeynep, Cumhurbaşkanı'nın yanına gidip ‘Tayyip dede sana bir şey söyleyebilir miyim?’ dedi. O da ‘Söyle’ deyince, ‘Babamın katillerini yakalayabilir misin?’ dedi. O da ‘Tamam kızım’ dedi.”
ONLARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR
“Bu bir eşikti. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan onu aldım ve bugünden sonra katilleri koruyanlar, katiller, suçlular, bize hakaret edenler, iftira atanlar, yarın ne yapacaklarını düşünmeye başlasınlar. Onları çok zor günler bekliyor. Güzel, duygusal bir görüşmeydi. Kendimizi daha iyi hissettik. Devletimizin arkamızda duracağını daha somut bir şekilde hissettik.”