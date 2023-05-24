Hidroklorik asit yüklü tırda duman paniği

D-400 kara yolunda gece saatlerinde ilerleyen hidroklorik asit yüklü TIR'ın şoförü, dorseden duman yükseldiğini görünce aracı sağa çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kara yolunu kapatıp, inceleme yaptı. İncelemede, hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu ancak bu durumun tehlike arz etmediği belirtildi. Gümrük çıkışlı olduğu için dorse boşaltılamazken, TIR'ın da sızıntıdan kaynaklı arızalandığı tespit edildi. TIR ile dorse yüklenici firma tarafından çekilip, bölgeden götürüldü. Daha sonra kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.