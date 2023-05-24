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Hidroklorik asit yüklü tırda duman paniği

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır dorsesinde taşınmakta olan hidroklorik asit varilinde gerçekleşen sızıntı sebebiyle oluşan duman, paniğe sebep oldu. Tırın üzerinde bulunduğu kara yolu trafiğe kapatılırken, tehlikeli bir durumun tespit edilmediği aktarıldı.

10:04 . 24/05/2023 Çarşamba
DHA
Kapanan yolun, yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.

Kapanan yolun, yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.

D-400 kara yolunda gece saatlerinde ilerleyen hidroklorik asit yüklü TIR'ın şoförü, dorseden duman yükseldiğini görünce aracı sağa çekip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kara yolunu kapatıp, inceleme yaptı. İncelemede, hidroklorik asit varilindeki sızıntı nedeniyle duman oluştuğu ancak bu durumun tehlike arz etmediği belirtildi. Gümrük çıkışlı olduğu için dorse boşaltılamazken, TIR'ın da sızıntıdan kaynaklı arızalandığı tespit edildi. TIR ile dorse yüklenici firma tarafından çekilip, bölgeden götürüldü. Daha sonra kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.



#Adana
#TIR
#hidroklorik asit
36 dakika önce
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