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Hınıs'ta 'Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz' programı

Hınıs'ta 'Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz' programı

04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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Çocuklara spor ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.
Çocuklara spor ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Erzurum’un Hınıs ilçesinde ilçe protokolü "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" diyerek köylerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Hınıs Kaymakamlığı koordinesinde Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen "Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz" mottolu etkinlikte, Hınıs’a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çamurlu İlkokulunda öğrenim gören 8 öğrenci ve köy halkı, İlçe Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Adil Aydın ve beraberindeki kurum amirleri ile birlikte yazın gelmesiyle doğada hem kahvaltı yaptı hem de polislik mesleği ile Trafik Haftası konularında bilgilendirildi.

Etkinlik sırasında öğrencilerle birlikte sohbet ve oyunlarla birlikte eğlenceli vakit geçirildi. Ayrıca çocuklara spor ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.


#Erzurum
#Hınıs
#Siz Gelemiyorsanız Biz Geliriz
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