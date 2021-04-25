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İSTANBUL

Hırdavat deposunda yangın: 4 ölü

İstanbul Arnavutköy'de hırdavat ürünlerinin depolandığı bir iş yerinde çıkan yangında, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA DHA
Hırdavat deposunda yangın: 4 ölü
Olay yerinden ilk görüntü.

Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan hırdavat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Mahallelinin içeride çalışan kişilerin olduğunu söylemesi üzerine itfaiye ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

4 kişi hayatını kaybetti

Duman tahliyesi de yapılan depoda yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye ekipleri cenazeleri depodan çıkartarak cenaze araçlarına koydu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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