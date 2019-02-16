Gündem Hırsızı DNAsı yakalattı
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Hırsızı DNA’sı yakalattı

Evine girdiği gazeteci Nazım Alpman’ı darp edip kaçan M.A. 4 ay sonra yakalandı. Gaspçıyı boğuşma esnasında ayağından çıkan ayakkabıdan alınan DNA örneği ele verdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gazeteci yazar Nazım Alpman’ın Erenköy’de bulunan evine 4 ay önce gece saatlerinde bir hırsız girdi. Evdeki değerli eşyaları toplayan hırsız kaçmaya hazırlanırken yatak odasında uyuyan ev sahibi Alpman sesler üzerine uyandı. Hırsız karşı karşıya geldiği Alpman’ın üzerine atıldı. Alpman’la bir süre boğuşan hırsız çaldığı eşyaları geride bırakarak evden kaçtı. Hırsız kaçarken ayakkabısını da Alpman’ın evinde bıraktı. Alpman’ın polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, parmak izi çalışması yaptı.

Nazım Alpman

AYAKKABIDAKİ TER ELE VERDİ

  • İnceleme yapan polisler, boğuşma esnasında zanlının ayağından çıkan ayakkabıyı da incelemeye aldı. Şüphelinin ayakkabısındaki terden alınan DNA örneğini binlerce suçlu profiliyle karşılaştıran polis ekipleri şüpheli M.A.’ya ulaştı. M.A. ve arkadaşının kiraladığı otomobille hırsızlık yaptığı ve ikiz plaka kullandığı belirlendi. Bir çok hırsızlık ve gasp suçundan sabıkası bulunan M.A. emniyetin yaptığı çalışma sonucu önceki gece gizlendiği ikamette gözaltına alındı.

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