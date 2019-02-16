Hırsızı DNA’sı yakalattı

Gazeteci yazar Nazım Alpman’ın Erenköy’de bulunan evine 4 ay önce gece saatlerinde bir hırsız girdi. Evdeki değerli eşyaları toplayan hırsız kaçmaya hazırlanırken yatak odasında uyuyan ev sahibi Alpman sesler üzerine uyandı. Hırsız karşı karşıya geldiği Alpman’ın üzerine atıldı. Alpman’la bir süre boğuşan hırsız çaldığı eşyaları geride bırakarak evden kaçtı. Hırsız kaçarken ayakkabısını da Alpman’ın evinde bıraktı. Alpman’ın polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, parmak izi çalışması yaptı.

Nazım Alpman

AYAKKABIDAKİ TER ELE VERDİ

İnceleme yapan polisler, boğuşma esnasında zanlının ayağından çıkan ayakkabıyı da incelemeye aldı. Şüphelinin ayakkabısındaki terden alınan DNA örneğini binlerce suçlu profiliyle karşılaştıran polis ekipleri şüpheli M.A.’ya ulaştı. M.A. ve arkadaşının kiraladığı otomobille hırsızlık yaptığı ve ikiz plaka kullandığı belirlendi. Bir çok hırsızlık ve gasp suçundan sabıkası bulunan M.A. emniyetin yaptığı çalışma sonucu önceki gece gizlendiği ikamette gözaltına alındı.