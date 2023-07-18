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Hırsızların yeni hedefi klimalar

Hırsızların yeni hedefi klimalar ve klimaların dış üniteleri oldu. Avcılar’da hırsızlar bir iş yerindeki klima kompresörünü çaldı. Hırsızlığın gerçekleştiği iş yerinin sahibi, “1 yıl önce yazın yine klima çalındı. Pahalı olması, tamirinin masraflı olması insanları dış üniteleri çalarak piyasaya sürerek tekrar dönüştürmesine neden oluyor.” dedi.

11:00 . 18/07/2023 Salı
DHA
Hırsızlar son dönemlerde klimalara dadandı.

Hırsızlar son dönemlerde klimalara dadandı.

Hırsızlar şimdi de klimalar ve klimaların dış ünitelerini çalmaya başladı. Avcılar Cihangir Mahallesi’nde elektrikli cihaz tamir servisi bulunan Yunus Zengin, sabah iş yerine geldiğinde klimayı çalıştırmak istedi. Ancak, klima arıza verdi. Dışarı çıkan Zengin, klima kompresörünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Zengin, otomobille gelen hırsızların iş yerindeki klimayı çaldığını tespit etti.

Geçen sene de çalınmış

Otomobille gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını söyleyen Yunus Zengin, “İş yerimize sabah geldğimizde klimamızı çalıştırmak istedik. Düğmesine bastık. Dış ünite arızası veriyordu. Ben de çıktım dışarı, klima arızalı mı acaba bir sorun var diye. Çıktığımda klimayı göremedim. Bomboş bir duvarla karşılaştım." dedi.

'Piyasa oluşmuş'

Bir yıl önce de klimasının çalındığını söyleyen Zengin, “Pahalı olması, tamirinin masraflı olması insanları dış üniteleri çalarak piyasaya sürerek tekrar dönüştürmesine neden oluyor. Burada bir piyasa oluşmuş. İnsanlar dış ünite arıyor, motoronu değiştiremiyorlar. Masraf fazla geliyor.” ifadelerini kullandı.


#İstanbul
#Avcılar
#Klima
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