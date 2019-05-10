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BURSA

Hisar’da tarih ortaya çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın ilk yerleşim yeri olan Hisar’ın korunup yaşatılması ve özgün özellikleriyle geleceğe aktarılması adına hayata geçirdiği çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Projenin ilk ayağı olan Oruçbey Caddesi’ndeki binaların cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanırken, cadde zemini granit bazalt kaplamalı parke taşı ile döşeniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yürütülen cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile bölgeyi açık hava müzesine dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, zemin kaplama çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
Yürütülen cephe sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile bölgeyi açık hava müzesine dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Dündar, zemin kaplama çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar içindeki tarihi doku, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Eski Bursa’nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışması tamamlandı.

Osmangazi Belediyesi, bölgedeki zemin kaplama çalışmaları için ise örnek bir çalışmaya imza attı. Caddenin defalarca kazılmasının önüne geçmek isteyen Osmangazi Belediyesi, BUSKİ, Türk Telekom ve UEDAŞ gibi kurumlarla birlikte ortak bir çalışma gerçekleştirdi. BUSKİ, bölgedeki kanalizasyon ve gider sistemlerini yeniledi. Türk Telekom ve UEDAŞ da elektrik ve telefon kablolarını yer altına almasının ardından zemin kaplaması yapıldı.

‘HİSAR, BURSA’NIN TARİHİ OMURGASI’

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hisar’ın Bursa tarihinin omurgası olduğunu ifade ederek, “Bölgede, 5 tane sur kapısı, 16 camii ve mescit, 17 türbe-mezar, 4 tane medrese ve tekke, 6 tarihi çeşme, 3 hamam 167 tane de sivil mimari örneği yapı bulunuyor. Ayrıca Hisar bölgemizde günümüze ulaşamayan 58 adet de yapı var. Bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesi şehrimizin adeta kültür ve medeniyet ziyneti. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, bu büyük değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

‘GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN OLACAK’

Hisar’ın kaybolan cazibesinin yeniden kazandırılması, manevi ve kültürel mirasının korunması, ekonomik canlılık ve sosyal hayatın korunması, kentsel dokunun geri kazanılması konularında strateji belirlediklerini belirten Dündar, “Bu planlama ile Avrupa şehirlerindeki gibi şehir merkezimizi trafik sorunundan arındıran, inanç turizmi ve tarih turizmine hizmet eden mekanlar ile yaşayan tarih ayağa kalkmış ve korunmuş olacak. Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi ile yıllardır herkesin konuştuğu ancak kimsenin somut bir çalışma ortaya koymadığı önemli bir konuyu ete kemiğe büründürerek ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah şehrimiz için, tarihimiz için, insanımız için en doğru planlama ile Hisar hak ettiği değere kavuşacak. Avrupa kentlerinde ‘Eski Şehir’ olarak bilinen şehirler nasıl ki sizi doğal bir tarihin içerisine çekiyorsa, Hisar da herkesi cezbedecek, dünyada görülmesi gereken yerler arasındaki yerini alacak” diye konuştu.

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