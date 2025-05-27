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Hız sınırına kademeli ceza

Hız sınırına kademeli ceza

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kara Yolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik hız sınırını aşama cezaları değişiyor.

Bu çerçevede cezalar mevcut düzenlemeden farklı olarak hız sınırının yüzdelik bazda aşımı üzerinden değil kilometre/saat aşımı esas alınarak kesilecek. Ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle geri alınacak. Mevcut kanunda yüzde 10-29 arası aşmanın cezası 2 bin 167 lira, yüzde 30-49 arası aşma 4 bin 512 lira, yüzden 50 üzerinde aşılması halinde 9 bin 267 lira. Teklife göre, hız sınırı aşımı cezaları yüzdelik bazda değil kilometre/saat bazında verilecek. Örneğin kent içinde 50 km hız sınırı bulunmasına karşın bu sınırı 6-10 km arasında aşana 2 bin lira ceza verilecek. Bu hız sınırı aşımı 66 km/saati bulursa 30 bine liraya kadar yükselecek Buna göre, yerleşim içinde 46 kilometreden, yerleşim dışındaysa 51 kilometreden fazla aşımlarda ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle el konulacak.



#Ceza
#Kara yolları
#Trafik Kanunu
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