Hız sınırına kademeli ceza

Bu çerçevede cezalar mevcut düzenlemeden farklı olarak hız sınırının yüzdelik bazda aşımı üzerinden değil kilometre/saat aşımı esas alınarak kesilecek. Ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle geri alınacak. Mevcut kanunda yüzde 10-29 arası aşmanın cezası 2 bin 167 lira, yüzde 30-49 arası aşma 4 bin 512 lira, yüzden 50 üzerinde aşılması halinde 9 bin 267 lira. Teklife göre, hız sınırı aşımı cezaları yüzdelik bazda değil kilometre/saat bazında verilecek. Örneğin kent içinde 50 km hız sınırı bulunmasına karşın bu sınırı 6-10 km arasında aşana 2 bin lira ceza verilecek. Bu hız sınırı aşımı 66 km/saati bulursa 30 bine liraya kadar yükselecek Buna göre, yerleşim içinde 46 kilometreden, yerleşim dışındaysa 51 kilometreden fazla aşımlarda ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle el konulacak.