Hizbullah Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Gazze'nin ardından namlularını Lübnan'a çeviren soykırımcı terör devleti İsrail, dün akşam Beyrut'ta gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin öldüğünü iddia etti. Hizbullah cephesinden bu konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. Peki söz konusu iddianın doğrulanması halinde bundan sonra ne olacak? Katil İsrail'in bölgede estirdiği terör ile dünya ve Ortadoğu'yu bekleyen senaryolar neler?