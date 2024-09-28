Hizbullah Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Hizbullah Hasan Nasrallah'ın soykırımcı terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada "İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceğiz" denildi.
"Savaşmaya devam edeceğiz"
Beyrut'taki saldırıların hedefindeydi
Kail İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine 40'tan fazla saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıların hedefinde Nasrallah vardı.
- Soykırımcı İsrail ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini açıklamıştı.
Açıklamada Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin (ya da Ali Keraki) ve diğer üst düzey komutanların da öldürüldüğü aktarıldı.
Hamaney güvenli bir yere nakledildi
Nasrallah'ın öldüğüne dair haberin gelmesi sonrası İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in güvenli bir yere nakledildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun ise, "Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandığı" açıklandı.