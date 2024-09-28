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Hizbullah Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Hizbullah Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Lokman Özdemir
14:3728/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Hasan Nasrallah
Hasan Nasrallah

Hizbullah Hasan Nasrallah'ın soykırımcı terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada "İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceğiz" denildi.

Hizbullah
Hasan Nasrallah
'ın terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü doğruladı.



"Savaşmaya devam edeceğiz"


Yapılan açıklamada
"İsrail'e karşı savaşmaya devam edeceğiz"
denildi.




Beyrut'taki saldırıların hedefindeydi



Kail İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesine 40'tan fazla saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıların hedefinde Nasrallah vardı.


  • Soykırımcı İsrail ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini açıklamıştı.

Açıklamada Nasrallah'ın yanı sıra Hizbullah'ın Güney Cephe Komutanı Ali Karaki'nin (ya da Ali Keraki) ve diğer üst düzey komutanların da öldürüldüğü aktarıldı.


Katil İsrail'in açıklamasından sonra Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Hizbullah yetkilisi
"Seyyid Hasan Nasrallah ile cuma akşamından bu yana irtibat kesildi"
demişti.

Hamaney güvenli bir yere nakledildi


Nasrallah'ın öldüğüne dair haberin gelmesi sonrası İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in güvenli bir yere nakledildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun ise, "Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandığı" açıklandı.





#Hasan Nasrallah
#Hizbullah
#Lübnan

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