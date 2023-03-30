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'Hizbullahçıyım' diyerek tehditlerde bulunan kişi Millet İttifakı'nın ortağı HDP'li çıktı

Batman’da “çok para kazanırsın” denilerek “Hizbullahçı olduğunu” öne süren kişinin sokak röportajındaki konuşması Cumhuriyet Gazetesi tarafından haberleştirildi. HDP-PKK konusunda sessiz kalan CHP’li Canan Kaftancıoğlu da hemen haberleştirilen kurgu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videodaki İsmail Cevher Kasımoğlu, “Ben hak yolunda giden bir HDP’liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler” açıklamasıyla videonun kurgu olduğunu ortaya çıkarırken, Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Gazetesi bu açıklamaları da görmezden geldi.

10:14 . 30/03/2023 Perşembe
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İktiadara karşı gelen muhalefetin 'kafasını keseriz' diyen adam, Millet İttifakı'nın ortağı HDP'li çıktı

İktiadara karşı gelen muhalefetin 'kafasını keseriz' diyen adam, Millet İttifakı'nın ortağı HDP'li çıktı

Seçimin yaklaşmasıyla muhalefet cephesi iktidara karşı sokak röportajlarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi tarafında yayınlanan bir röportajda Batmanlı adam, '' Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz' diye konuştu. Muhalefet siyasetçilerine dair tehdit içeren sözler sarf eden kişi, Cihada hazır olduğunu ve muhalefet liderleri için
''Onların kafalarını keseriz''
şeklinde tehdit ettiği görüldü.

CHP'li Kaftancıoğlu videodan algı yapmıştı


Video Cumhuriyet Gazetesi tarafından hemen haber yapıldıktan sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, haberi alıntılayıp
"Önümüzdeki seçim bu anlayışa karşı yapacağımız tercih olacaktır! Gerisi laf-ı güzaf"
paylaşımı yaptı. PKK terör örgütünün HDP ile olan bağı konusunda sessiz kalan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında CHP-HDP ilişkisine yönelik
"Ben HDP'nin PKK terör örgütü değildir cümlesini kullanıp kullanmadığını görmedim"
şeklinde dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Videodaki kişi HDP'li çıktı: 'Çok izlenirsen para kazanırsın dediler'

Canan Kaftancıoğlu ve diğer CHP'lilerin sosyal medyaya servis ettiği videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. İsmail Cevher Kasımoğlu olduğu öğrenilen kişi,
"Beni konuşturmuyorlar. Lütfen açıklamam budur. Ben hak yolunda giden bir HDP'liyim. Çok izlenirsen para kazanırsın dediler"
şeklinde paylaşımda bulundu. Kasımoğlu ayrıca videosunda
"Benden önce konuşan kişi devlet çete dedi, devleti karaladı. Kimse orada tepki vermeyince bende devletimi sevdiğim için tepki verdim. Herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Devletimi dinime bağlı bir insanım. Bütün milletimizden özür diliyorum"
dedi. Kasımoğlu açıklamasının ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

#İsmail Kasımoğlu
#HDP
#Canan Kaftancıoğlu
1 saat önce
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