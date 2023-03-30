'Hizbullahçıyım' diyerek tehditlerde bulunan kişi Millet İttifakı'nın ortağı HDP'li çıktı

Seçimin yaklaşmasıyla muhalefet cephesi iktidara karşı sokak röportajlarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi tarafında yayınlanan bir röportajda Batmanlı adam, '' Biz Hizbullahçıyız, onların kafalarını keseriz' diye konuştu. Muhalefet siyasetçilerine dair tehdit içeren sözler sarf eden kişi, Cihada hazır olduğunu ve muhalefet liderleri için

''Onların kafalarını keseriz''