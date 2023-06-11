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Hizmete gölge düşmesin

Türkiye’de özellikle son 20 yılda vatandaşın kamu hizmetlerine ulaşımı kolaylaştı ve kalite arttı. Ancak özellikle bazı eski kamu binalarında tasarım nedeniyle vatandaşlar veznede, danışmada işlem yaparken ya da onay için bir görevli ve yetkiliyle konuşurken eğilip bükülmek zorunda kalıyor.

Erdal Kılınç
04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bazı eski kamu binalarında tasarım nedeniyle vatandaşlar veznede, danışmada işlem yaparken ya da onay için bir görevli ve yetkiliyle konuşurken eğilip bükülmek zorunda kalıyor.

Bazı eski kamu binalarında tasarım nedeniyle vatandaşlar veznede, danışmada işlem yaparken ya da onay için bir görevli ve yetkiliyle konuşurken eğilip bükülmek zorunda kalıyor.

Türkiye’de vatandaşların kamu hizmetlerine ulaşımı hem kamu kuruluşlarındaki anlayış değişikliği hem de 2008’de devreye giren e-Devlet sayesinde oldukça kolaylaştı. Hizmetin kalitesi de eskiye oranla radikal biçimde arttı. Hatta kurumlar standardı yükseltmek için birbirleriyle yarışıyor. Ancak yeni binaların çoğunda tarihe karışsa da özellikle bazı eski kamu binalarında tasarım nedeniyle vatandaşlar veznede, danışmada işlem yaparken ya da onay için bir görevli ve yetkiliyle konuşurken eğilip bükülmek zorunda kalıyor.

ÇÖMELMEK ZORUNDA KALDILAR

Kamu kuruluşlarında istenmeyen görüntülerin oluşmasına yol açan bu durum, hizmet kalitesine de gölge düşürüyor. Yeni Şafak’ın bir hastanede çektiği ve vatandaşların görevliyle konuşabilmek için diz çökmek zorunda kaldığını gösteren fotoğraf, bu nahoş duruma neşter atılmasının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

“KOT FARKI” SONA ERMELİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının en yaygın nedenlerinden biri “kot farkı”. Görevli otururken vatandaş ayakta bekliyor. Buralarda vatandaşlara oturacakları bir sandalye de tahsis edilmiyor. Arada cam ve sadece küçük delikler de olunca vatandaş, görevlinin yüz hizasına kadar çömelmek ve sesini o küçük deliklerden duyurmak zorunda kalıyor. Bazı kurumlarda ise “kot farkı” olmamasına ve vatandaşlar için sandalye konulmasına rağmen,pandemiden kalma camlar iletişimi zorlaştırıyor.

GEREKİRSE YENİLENSİN

Avukat Hasan Gürbüz, bu görüntülerin sosyal devlet ilkesini zedelediğini ve valilerin bu duruma müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Gürbüz, “Uygunsuz yapılar gerekirse yıkılıp yeniden yapılmalı” ifadelerini kullandı.



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