Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçedeki 11 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Muhtarlar ile olan programlara büyük önem verdiklerini kaydeden Aydıner, “Halka yapılacak hizmetkarlıkta ideoloji olmaz ve parti ayrımı olmaz” dedi. Başkan Aydıner, “Bayrampaşa sizlerle beraber güzel olduğunu bilin. Hepinizi yürekten ve gönülden seviyoruz. Biz 11 mahalle muhtarımızla beraber bir bütünüz. Bizi hiç kimse birbirimizden ayıramaz. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun önemli olan halkımızın mutluluğudur. Halka yapılacak hizmetkarlıkta ideoloji olmaz” dedi.

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