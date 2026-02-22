Hobi bahçelerine sıkı denetim

Tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında konut alanına dönüştürülmesine karşı denetimler sıkılaştırılıyor. Bu alanlara elektrik ve su bağlantısı sağlayanlara 100 bin lira ceza verilecek.
Tarım arazilerinin 'hobi bahçesi' adı altında fiilen konut alanına dönüştürülmesinin önüne geçilecek. AK Parti’nin Meclis Başkanlığına sunmaya hazırlandığı 33 maddelik tarım ve orman arazileri düzenlemesiyle, özellikle büyükşehirlerin çevresinde artan kaçak ve plansız yapılaşmaya karşı yeni yaptırımlar getiriliyor.
DENETİMLER ARTACAK
Son yıllarda tarım vasfını koruyan ancak küçük parsellere bölünerek satılan ve üzerine yapı yapılan arazilere yönelik denetimler artırılacak. Hobi bahçesi olarak tanımlanan arsa ve arazilere kentlerin genel elektrik ve su şebekesinden bağlantı yapılmasına izin verilmeyecek. Bu alanlarda yapılaşmanın önünü açan kişi ve kuruluşlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki yapıları kapsayacak. Teklif, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin mevcut yaptırımları da netleştiriyor. Böylece hem verimli tarım alanlarının daralmasının hem de çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme yalnızca yaptırımlar içermiyor.
'PREFABRİK'LERE DÜZENLEME
Yayla, mera ve otlak gibi kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık amacıyla inşa edilen prefabrik ahır, ağıl, depo ve ambar gibi yapıların, bulundukları yerin kadastro durumuna uygun olması şartıyla tapuya bağlanması sağlanacak. Bu adımla, özellikle kırsalda üretim yapan ancak mülkiyet sorunu yaşayan çiftçilerin hukuki belirsizliklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Teklifin genel çerçevesini, tarım ve orman arazilerindeki tapu ve kadastro ihtilaflarının çözümü oluşturuyor. Uzun süredir devam eden kadastro uyuşmazlıkları, miras nedeniyle oluşan parçalanmalar ve fiili kullanım ile tapu kayıtları arasındaki farklılıkların yeni hükümlerle netleştirilmesi öngörülüyor.