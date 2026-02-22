Hobi bahçelerine sıkı denetim

Son yıllarda tarım vasfını koruyan ancak küçük parsellere bölünerek satılan ve üzerine yapı yapılan arazilere yönelik denetimler artırılacak. Hobi bahçesi olarak tanımlanan arsa ve arazilere kentlerin genel elektrik ve su şebekesinden bağlantı yapılmasına izin verilmeyecek. Bu alanlarda yapılaşmanın önünü açan kişi ve kuruluşlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Düzenleme, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki yapıları kapsayacak. Teklif, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin mevcut yaptırımları da netleştiriyor. Böylece hem verimli tarım alanlarının daralmasının hem de çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme yalnızca yaptırımlar içermiyor.