Yaprak sigara kâğıdına sıkı denetim

Yeni düzenlemeyle üretim izni, ambalaj, bandrol, ihracat ve devir işlemlerinde kurallar sertleştirildi. Ambalajların en geniş yüzeylerinin en az yüzde 65’ini sağlık uyarıları kaplayacak ve “Tütün içmek öldürür, hemen bırakın” ifadesi zorunlu olacak. Marka adı yalnızca tek yüzeyde ve en fazla yüzde 5 oranında yer alabilecek; logo ve simge kullanımı yasaklandı. Ayrıca ambalajda “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” ve “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir” ifadeleri bulunacak.