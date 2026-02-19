81 ilde sıkı denetim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerin ülke genelinde yoğunlaştırıldığını açıkladı. Bolat, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını vurguladı.

TÜKETİM YERLERİ İNCELENDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın Ramazan ayında talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarını kapsayan denetimleri 81 ilde aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Denetimlerin; marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığı ifade edildi.

Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamalarının titizlikle incelendiğini kaydeden Bolat, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde; gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir” dedi.

PİYASA BOZGUNCULARINA GEÇİT YOK

Ramazan ayı öncesinde ve süresince piyasa bozucu uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Bolat, Ramazan ayı öncesinde ve süresince de; haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir” diye konuştu.

KASAPLARA MERCEK TUTULDU

İstanbul’da İl Tarım ve Orman ile Ticaret müdürlüklerine bağlı ekipler, ramazan ayı öncesinde kasaplara yönelik gıda güvenilirliğinin sağlanması ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Bağcılar ilçesinde yapılan denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ile Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, işletmelerin kayıt belgeleri, karekodları, satışa sunulan gıdaların etiket bilgileri ile depolama ve satış aşamalarındaki muhafaza şartlarını incelerken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de özellikle tavuk eti, kırmızı et ve et ürünlerinde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketiciyi mağdur eden piyasa bozucu uygulamalara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

37 EKİPLE 28 İLÇEDE SAHADAYIZ

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de denetimlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanlığı olarak başta temel gıda ürünleri olmak üzere fahiş fiyat, fiyat etiketi ve stokçuluk gibi konularda 81 ilde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Menteşe, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade etti.