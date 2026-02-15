Ramazan öncesi sıkı denetim: Erzurum’da 434 işletme incelendi

Erzurum’da yem ve gıda işletmelerine yönelik 434 denetim yapıldı, 3 işletmeye idari yaptırım uygulandı.
Erzurum’da yem, gıda ile gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor. 06 Şubat - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 434 denetim gerçekleştirildi.
Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 3 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı kontrol faaliyetleri çerçevesinde ise 4 adet numune alınarak gerekli inceleme süreci başlatıldı.
Tüketicilerin her an ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen gıda güvenilirliği denetimleri kapsamında, söz konusu tarihler arasında iletilen 14 başvuru değerlendirmeye alındı.
Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.