Edirne’de denetim: 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 18 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde 18 Afganistan uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü sınırları içerisinde, Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



