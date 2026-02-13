İstanbul trafiğinde kaynak yapanlar drona yakalandı: 70 araca 238 bin lira ceza

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince TEM Kuzey-Güney Katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan kontrollerde yasak park, yaya geçidi ihlali, hatalı sollama (kaynak yapma) ve seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde ihlal yaptığı belirlenen 70 araca, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.