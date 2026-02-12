Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Küçükçekmece'de kontrollü yıkılan bina, yanındaki apartmana devrildi: Çevredekiler panikle kaçtı

Küçükçekmece'de kontrollü yıkılan bina, yanındaki apartmana devrildi: Çevredekiler panikle kaçtı

20:4912/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı yapılan binadan kopan parçalar caddeye ve yan tarafındaki apartmanın üzerine devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda apartmanda hasar oluştu. Çevredekilerin panikle kaçtığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bir binada kontrollü yıkım gerçekleştirildiği sırada kopan beton parçaları yan tarafında bulunan 4 katlı apartmana ve caddeye devrildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayda apartmanda bulunan bazı dairelerin camları kırıldı. Yıkım sırasında binadan kopan parçaların oluşturduğu tozlar nedeniyle vatandaşlar ve esnaf iş yerlerine sığındı. 

 Çevredekilerin panikle kaçtığı olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

‘BİR ANDA ORTALIK TOZ DUMAN OLDU’


İş yeri çalışanı Nurullah Gerli, "Biz yıkım olurken burada müşterilerle ilgileniyorduk. Bir anda ortalık toz duman oldu, herkes içeri kaçmaya başladı. Ekmeğimizle oynandılar ne diyelim, pilavın hepsini çöpe atacaktık, yarısını attık zaten. Fırıncı orada ekmekler, baklavalar hala toz içinde. 3 gün önce başladılar. Daha önce yıkım yapılıyordu durdu, ama yeniden başladılar. Yan binaya zarar verdi ve 1 penceresini kırdı. Yaralanan falan olmadı da esnaf çok zarar gördü" ifadelerini kullandı. 

#Küçükçekmece
#Kentsel dönüşüm
#Yıkım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Sivas’tan Köln’e direkt seferler ne zaman başlayacak?