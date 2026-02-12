Küçükçekmece'de kontrollü yıkılan bina, yanındaki apartmana devrildi: Çevredekiler panikle kaçtı

‘BİR ANDA ORTALIK TOZ DUMAN OLDU’





İş yeri çalışanı Nurullah Gerli, "Biz yıkım olurken burada müşterilerle ilgileniyorduk. Bir anda ortalık toz duman oldu, herkes içeri kaçmaya başladı. Ekmeğimizle oynandılar ne diyelim, pilavın hepsini çöpe atacaktık, yarısını attık zaten. Fırıncı orada ekmekler, baklavalar hala toz içinde. 3 gün önce başladılar. Daha önce yıkım yapılıyordu durdu, ama yeniden başladılar. Yan binaya zarar verdi ve 1 penceresini kırdı. Yaralanan falan olmadı da esnaf çok zarar gördü" ifadelerini kullandı.