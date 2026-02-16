Sinop’ta okul çevrelerinde sıkı denetim

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.
Sinop’ta polis ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.
Denetimler aralıksız devam edecek
Ekipler, çocukların güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yönelik okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Yapılan denetimlerde okul çevreleri kontrol edilirken, yasaklı maddelerin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.
Yetkililer, çocuk ve gençlerin güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.