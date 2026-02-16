Sinop’ta okul çevrelerinde sıkı denetim

Sinop’ta polis ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması"

Denetimler aralıksız devam edecek

Ekipler, çocukların güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yönelik okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Yapılan denetimlerde okul çevreleri kontrol edilirken, yasaklı maddelerin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.