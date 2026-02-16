Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Sinop’ta okul çevrelerinde sıkı denetim

Sinop’ta okul çevrelerinde sıkı denetim

23:0616/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Sinop’ta polis ekipleri, çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.


Sinop’ta, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince,
"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması"
kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler aralıksız devam edecek

Ekipler, çocukların güvenliğini sağlamak ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarına yönelik okul çevrelerinde adeta kuş uçurtmadı. Yapılan denetimlerde okul çevreleri kontrol edilirken, yasaklı maddelerin satış ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.


Yetkililer, çocuk ve gençlerin güvenliği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.



#Okul
#Denetim
#Çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı