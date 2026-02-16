Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi

Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi

17:3116/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Tokat'ta büyük operasyon.
Tokat'ta büyük operasyon.

Tokat'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, il dışından gelen bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi, sürücü S.A. "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeyi temin edip gönderen ve ilde alıcı olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



#polis
#Tokat
#uyuşturucu opersyonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya TOKİ kura sonuçları isim listesi: TOKİ Konya kurası canlı izle