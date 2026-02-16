Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 40 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 43 şüpheliye yönelik Nevşehir, İstanbul ve Isparta'da helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.