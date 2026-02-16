Yeni Şafak
Nevşehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 40 zanlı yakalandı

12:3616/02/2026, Pazartesi
AA
Nevşehir merkezli 3 ilde helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 43 şüpheliye yönelik Nevşehir, İstanbul ve Isparta'da helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

224 polis, polis helikopteri, İHA ve narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle 45 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 8 kilo 363 gram sentetik uyuşturucu, 342 gram uyuşturucu madde, çok sayıda hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 5 ruhsatsız silah ve 63 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.




#eş zamanlı operasyon
#Nevşehir
#uyuşturucu operasyonu
