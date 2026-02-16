Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail polisi Mescid-i Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı

İsrail polisi Mescid-i Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı

18:5116/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi
Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi

Filistin resmi haber ajansının yaptığı habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, Aksa İmamı Abbasi herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyerek Aksa İmamı Abbasi'yi gözaltına aldı. İsrail polisi, gözaltı için herhangi bir gerekçe göstermedi.


Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildi

Haberde, söz konusu gözaltının, Tel Aviv yönetiminim Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Aksa imamlarına ve gönüllülerine yönelik artırdığı kısıtlamalar kapsamında gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Eski Şehir bölgesi ile Mescid-i Aksa çevresinde uyguladığı sıkı güvenlik önlemleriyle gerilimi tırmandırdığı ve bu kapsamda Filistinli din görevlileri ile aktivistleri gözaltına alarak Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdiği ifade edildi.



#Mescid-i Aksa
#Muhammed Ali Abbasi
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı