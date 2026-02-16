New York Belediye Başkanı Mamdani İsrail’e İHA üreten şirketi kiraladığı belediye tesisinden kovdu

Şirket, Brooklyn’de bulunan ve kamu mülkiyetindeki sanayi komplekslerinden biri olan Brooklyn Navy Yard içinde faaliyet gösteriyordu. Tesisin yönetiminden sorumlu yarı kamusal kuruluş Brooklyn Navy Yard Development Corporation (BNYDC), kira süresinin dolmasının ardından sözleşmenin uzatılmayacağını bildirdi.

İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı dronlarınların büyük çoğunluğu Easy Aerial Inc. tarafından üretiliyor.

Resmî açıklamada, sözleşmenin yenilenmemesinin “operasyonel uyumsuzluk ve kampüs standartlarıyla ilgili değerlendirmeler” sonucunda alındığı belirtildi.

Easy Aerial, sabit ve otonom drone sistemleri üreten bir firma olarak biliniyor. Şirketin ürünleri; sınır güvenliği, kritik altyapı gözetimi ve askeri keşif amaçlı kullanılıyor. Kamuya açık bilgilere göre şirketin müşterileri arasında ABD’de çeşitli federal güvenlik kurumları ile birlikte İsrail'in Gazze'de soykırım yapan IDF ordusu bulunuyor.