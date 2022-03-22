Gündem Hollanda Başbakanı Rutte Rusya ve Ukrayna müzakereleri konusunda Türkiye kilit rol oynuyor
ANKARA

Hollanda Başbakanı Rutte: Rusya ve Ukrayna müzakereleri konusunda Türkiye kilit rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hollanda Başbakanı Rutte, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna müzakereleri konusundaki ihtilafta kilit bir rol oynadığını belirten Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ettiğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ukrayna'daki insani dram katlanarak devam ediyor. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Şartlar çok zor ancak diplomasi tek çıkış yolu. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda Başbakanı Rutte: Rusya ve Ukrayna müzakereleri konusunda Türkiye kilit rol oynuyor
Hollanda Başbakanı Rutte - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin hem Putin hem de Zelenski ile görüşen ender ülkelerden olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oynadığı bu kilit rol için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ukrayna'daki insani dramın sürdüğünün altını çizerek, tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak Ukrayna'da yaşananlar konusunda net bir tutum takındık. Ukrayna'daki insani dram katlanarak devam ediyor. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Şartlar çok zor ancak diplomasi tek çıkış yolu. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum.

İKİ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI MAYIS AYINDA TÜRKİYE'DE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

  • NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkimizi, diyalogumuzu daha da geliştirmek hususunda ortak iradeye sahibiz. Dışişleri Bakanlarımızın istişare mekanizması için toplantıyı mayıs ayında Türkiye'de icra edeceğiz.

"2016'DA BELİRLEDİĞİMİZ 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ AŞTIK"

Ticaret hacmimiz 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış oldu. Şimdi ilk etapta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Mevcut istatistikler yakaladığımız ivmenin artarak devam edeceğini gösteriyor.

"AB ÜYELİK MÜZAKERESİ FASILLARINI AÇMALI"

  • AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz."

Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik. Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik öneme haizdir.

"TÜRKİYE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NİN GEREĞİNİ YAPIYOR"

  • Türkiye Montrö Sözleşmesi'nin gereğini yapıyor. Aynı zamanda Türkiye, Ukrayna'da çözüm için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, hem Putin hem Zelenski ile görüşen ender ülkelerden.

Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile Zelenski temaslarımı sürdürüyorum
OYNAT 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile Zelenski temaslarımı sürdürüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Ukrayna'da yaşananlar konusunda tavrının net olduğunu ifade eden Erdoğan, 'Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Şartlar çok zor ancak diplomasi tek çıkış yolu. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum.' ifadelerini kullandı.

İzmirde korkutan görüntü

İzmir'de korkutan görüntü

​'Her yıl görüyorduk ama bu kadar olmuyordu.'
Almanyada grev

Almanya'da grev

Hava ulaşımını felç oldu.
Bu toplum iki orduyu ayıramaz

Sağlık ​Bakanı Koca, sağlıkta şiddete ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'daki durumu ele aldık.

​Çevre illerden de hissedildi.

Polis memuru Hakkari'de ​52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı.

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.

​Altınbank sektörün lokomotifi olmaya hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.