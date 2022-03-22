Hollanda Başbakanı Rutte: Rusya ve Ukrayna müzakereleri konusunda Türkiye kilit rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin hem Putin hem de Zelenski ile görüşen ender ülkelerden olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oynadığı bu kilit rol için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ukrayna'daki insani dramın sürdüğünün altını çizerek, tek çıkış yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak Ukrayna'da yaşananlar konusunda net bir tutum takındık. Ukrayna'daki insani dram katlanarak devam ediyor. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazırız. Şartlar çok zor ancak diplomasi tek çıkış yolu. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum.

REKLAM

İKİ ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI MAYIS AYINDA TÜRKİYE'DE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

NATO müttefikimiz Hollanda ile ilişkimizi, diyalogumuzu daha da geliştirmek hususunda ortak iradeye sahibiz. Dışişleri Bakanlarımızın istişare mekanizması için toplantıyı mayıs ayında Türkiye'de icra edeceğiz.

"2016'DA BELİRLEDİĞİMİZ 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ AŞTIK"

Ticaret hacmimiz 11 milyar dolara ulaştı. Bu şekilde 2016 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar hedefini aşmış oldu. Şimdi ilk etapta 15 milyar dolar ardından 20 milyar dolar hedefini birlikte ortaya koyduk. Mevcut istatistikler yakaladığımız ivmenin artarak devam edeceğini gösteriyor.

"AB ÜYELİK MÜZAKERESİ FASILLARINI AÇMALI"

AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz."

Hollanda Başbakanı Rutte'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kilit ekonomik ortaklarız. 8'den 11 milyara artan bir ticaret hacmi gördük. Ara hedef olarak 15, nihai hedef olarak 20 milyar dolar belirledik. Bugünkü odağımız sadece ikili ilişkilerimiz değildi. Dünyada olanlara da odaklandık. Çünkü çok taraflı düzeyde de birlikte çalışıyoruz. İki ülke de NATO üyesi. Türkiye ittifak için çok büyük siyasi ve ekonomik öneme haizdir.

REKLAM

"TÜRKİYE MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NİN GEREĞİNİ YAPIYOR"

Türkiye Montrö Sözleşmesi'nin gereğini yapıyor. Aynı zamanda Türkiye, Ukrayna'da çözüm için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor, hem Putin hem Zelenski ile görüşen ender ülkelerden.

Türkiye bu ihtilafta (Rusya-Ukrayna müzakereleri) kilit bir rol oynuyor. Sayın Erdoğan'ın bu rolü üstlenmesinden ötürü teşekkür ediyorum."