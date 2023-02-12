Hollandalı komşudan laleli jest

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Hollandalı bir aile, Türkiye’de yaşanan depremin ardından Türk komşularına moral vermek amacıyla lale getirdi.
Hollandalı bir aile, Türkiye’de yaşanan depremin ardından Türk komşularına moral vermek amacıyla lale getirdi. Laleye iliştirdikleri notta, “Kıymetli komşularımız, acılarınızı hiçbir surette dindirmez ama anavatanı Türkiye olan bu laleler bahçenizde açtıkça bir nebze neşelenmeniz dileğiyle” yazıyor. Hollandalı komşusunun bu jestini sosyal medyadan paylaşan Türk aile “Öncelikle baş sağlığı diledi ve yaşanan acı olaylardan dolayı televizyona bakıp ağladığını söyledi. Elinde laleler ve not vardı” dedi.