Hollandalı öğrencilere Türk mutfağı eğitimi verildi.
Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrencinin Türkiye'ye gelmesine olanak sağlayan Erasmus programı Hollandalı öğrencilere Türk mutfağının kapıları açtı. Hollandalı öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ’ye bağlı üretim tesisi ile Maide Kafe ve Restoran’da Türk mutfağının önemli yemeklerini öğreniyor.
STAJ İÇİN KOCAELİ’YE GELDİLER
Hollanda’nın Schiedam şehrinde bulunan Lentiz Life College gastronomi öğrencileri Erasmus programıyla Kocaeli’ye geldi. Öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da staj yapmaya başladı. Hollandalı öğrenciler Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini Antikkapı’da öğreniyor.
TÜRK MUTFAĞININ İNCELİKLERİ
Hollandalı 12 öğrenci iki hafta boyunca Antikkapı AŞ’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da çalışacak. Eğitimleri süresince Hollandalı öğrencilere Türk şefler tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri öğretilecek. Öğrenciler, ilk günden itibaren Maide Kafe ve Restoran mutfağında pide ve kebap yapmayı öğrendi.
FAVORİSİ SÜTLAÇ VE BAKLAVA
Türk Mutfağını çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Manouck Van Der Plaat, “Türkiye’de staj programı olacağını duyduğumda hemen başvurdum. Çünkü kolay kolay elde edemeyeceğim bir deneyim olacağını düşündüm. Burada ortam çok güzel. En çok küçük kâselerdeki fıstıklı sütlacı ve baklavayı seviyorum” dedi. Öğrenciler, bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Antikkapı AŞ yetkililerine teşekkür etti.