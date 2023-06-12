Hollandalı öğrencilere Türk mutfağı eğitimi

Hollandalı 12 öğrenci iki hafta boyunca Antikkapı AŞ’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da çalışacak. Eğitimleri süresince Hollandalı öğrencilere Türk şefler tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri öğretilecek. Öğrenciler, ilk günden itibaren Maide Kafe ve Restoran mutfağında pide ve kebap yapmayı öğrendi.

Türk Mutfağını çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Manouck Van Der Plaat, “Türkiye’de staj programı olacağını duyduğumda hemen başvurdum. Çünkü kolay kolay elde edemeyeceğim bir deneyim olacağını düşündüm. Burada ortam çok güzel. En çok küçük kâselerdeki fıstıklı sütlacı ve baklavayı seviyorum” dedi. Öğrenciler, bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Antikkapı AŞ yetkililerine teşekkür etti.