Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Okan Şimşek yakalandı

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Trump Kongre binasını basanların eylemlerinden değil görüntülerinden rahatsız olmuş: Protestocular 'düşük sınıf'

ABD'de Kongre baskınının yankıları sürüyor. İddialara göre görevini Joe Biden'a devredecek olan Başkan Donald Trump Kongre'yi basan protestocuların eylemlerinden değil görüntülerinden rahatsız oldu. New York Magazine'in iddiasına göre Trump kendisini destekleyenlerin "düşük sınıf" imajı vermesinden hoşnut değil.