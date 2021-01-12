Gündem Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Okan Şimşek yakalandı
MANİSA

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Okan Şimşek yakalandı

Hrant Dink cinayeti davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Okan Şimşek yakalandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine yönelik dava kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan dönemin jandarma istihbarat görevlisi Okan Şimşek, Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Okan Şimşek
Okan Şimşek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davada, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Şimşek, bugün Manisa'da yakalandı.

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan Okan Şimşek, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, cezaevine gönderildi. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davanın 8 Ocak'ta yapılan duruşmasında, cinayet döneminde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde astsubay olarak görev yapan tutuksuz sanık Okan Şimşek hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Okan Şimşek, olay günü ve öncesinde meydana gelecek olan cinayetten haberi olmasına rağmen saklamakla suçlanıyor.

Hrant Dink davasında yeni gelişme: Okan Şimşek hakkında yakalama kararı
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Hrant Dink davasında yeni gelişme: Okan Şimşek hakkında yakalama kararı
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