Gündem Hrant Dink cinayeti davasında karar Ercan Güne 10 yıl hapis cezası
İSTANBUL

Hrant Dink cinayeti davasında karar: Ercan Gün'e 10 yıl hapis cezası

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Fox Haber Müdürü Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Hrant Dink cinayeti davasında karar: Ercan Güne 10 yıl hapis cezası
Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan'ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

FOX HABER MÜDÜRÜ ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS

Ercan Gün'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verilirken Celalettin Cerrah'ın kamu görevlisinin görevi ihmal suçunda yargılandığı dava zaman aşımı nedeniyle düştü.

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