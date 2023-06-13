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Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili olarak 11 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. Eski polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında olduğu 11 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

15:24 . 13/06/2023 Salı
DHA
Hrant Dink

Hrant Dink

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de İstanbul Şişli'de öldürüldü.

16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin davada haklarında suç duyurusunda bulunulan 11 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

11 sanık için yeni dava

Savcılık, polis muhabiri Erhan Tuncel, eski polis müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer ile cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 11 sanık hakkında yeni bir dava açtı.

Yarın görülecek

Bu kapsamda sanıkların “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “kasten öldürme” gibi suçlardan yargılanması isteniyor.

Davanın ilk duruşması, yarın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlayacak.



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