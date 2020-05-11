HSK hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, terör örgütü DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek’in ardından skandal paylaşımlarda bulundu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Karşıyaka hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

SKANDAL PAYLAŞIM

Sabah'ın haberine göre; terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip ölen İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek geldi. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulundu.

Hâkim Pehlivan, Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaştı. Pehlivan, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmış.

Ayşe Sarısu Pehlivan'ın attığı tweet