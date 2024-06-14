HSK kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 4 bin 298 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 545 maden sahası ihale edilecek. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.
Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak sorusuna ilişkin araştırmalar Haziran ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde kamu çalışanları tarafından hızlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kamu İşçilerine ilave tediye ödeme tarihleri netleşti. Tediye ödemelerinin ilki 26 Ocak'ta ödenmişti. Peki ilave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar ödeme yapılacak? İşte kamu işçilerine bu yılki ek ödemenin ilk yarısı ile ikinci yarısı verilecek ilave tediye ödeme tarihleri.
Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında çalışmak birçok kişi için güvenli ve prestijli bir iş imkanı sunmaktadır. Her yıl düzenlenen kamu personel alımları ise bu hayali gerçeğe dönüştürmek için en önemli adımlardan biridir. Bu yazıda, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı mart ayı iş ilanlar kadrolar ve kontenjanlar…