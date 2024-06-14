HSK kararları Resmi Gazete'de

Kamu personel alımı iş ilanları üzerinden devlet kurumlarında çalışma hayallerinize bir adım atın. Kamu kurumlarında çalışmak birçok kişi için güvenli ve prestijli bir iş imkanı sunmaktadır. Her yıl düzenlenen kamu personel alımları ise bu hayali gerçeğe dönüştürmek için en önemli adımlardan biridir. Bu yazıda, kamu personel alımı iş ilanları ile KPSS’li ve KPSS’siz eleman alan kurumlar hangileri olduğu ve kamu alımları iş başvuru tarihlerini öğreneceksiniz. Peki KPSS puanı ile KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı mart ayı iş ilanlar kadrolar ve kontenjanlar…