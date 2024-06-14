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HSK kararları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 4 bin 298 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:32 - 14/06/2024 Cuma
AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu
Hakimler ve Savcılar Kurulu

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 4 bin 298 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, adli yargıda 4 bin 8, idari yargıda ise 290 olmak üzere 4 bin 298 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.


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#hakimler ve savcılar kurulu
#HSK
#Resmi Gazete
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