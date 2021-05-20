HSK seçimi için uzlaşma sağlandı

Meclis'te Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi için uzlaşı sağlandı. Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Siyasi partilere uzlaşma perspektifi için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
HSK ÜYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?
13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyor.
- Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.