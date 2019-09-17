HSK'da 11 üye seçimi

Hayat

Göbeklitepe'ye benzeyen Harbetsuvan Tepesi'nde kazılar başladı

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe’ye benzeyen ve heyecan yaratan Harbetsuvan Tepe’de kazı çalışmalarına başlandı. Yine Göbeklitepe’ye benzeyen Karahantepe’den sonra Eyyübiye ilçesinde 2014 yılında keşfedilen ancak kazı çalışmalarına yeni başlanabilen Harbetsuvan Tepesi’ndeki çalışmaları yürüten Prof. Dr. Bahattin Çelik, "Harbetsuvan Tepesi'nde aynen Göbeklitepe'de olduğu gibi tapınak alanları tespit ettik. Göbeklitepe'nin son evresine ait bulgular tespit ettik. Harbetsuvan Tepesi de aynen Göbeklitepe gibi çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor" dedi.