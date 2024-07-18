Hücre evinden binbaşı çıktı

İlk soruşturmada 2011 ve 2015'te yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilerek soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜT ELEMANLARINI KODLADILAR

Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüte yakın adayların kazanmalarının sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Diğer operasyonda FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine baskın yapıldı. Firari FETÖ mensuplarının yakalanmamak amacıyla terör örgütünün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek gaybubet evinde saklandıkları tespit edildi. Polis ekiplerince hücre evlerine yapılan operasyonlarda,

aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

BYLOCK’ÇULARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Son operasyonda ise örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildiği belirtildi. Öte yandan Mersin merkezli 7 ilde, FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, Mersin'de güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürütüldüğü, örgütten kopmaları önlemek, mensuplarını bir arada tutabilmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla “öğrenci evleri” açıldığı, örgüte maddi destek sağlandığı ve “kamp” adı altında etkinlikler düzenlendiği belirlendi.

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 9 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı. Şüphelilerden 6'sının FETÖ, 2'sinin DHKP-C, 1'inin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

10 PKK’lı daha etkisiz

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde ise 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi” ifadeleri yer aldı.







