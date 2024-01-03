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HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri için partilerinin stratejisini açıkladı. Şahin, partinin birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleyeceğini, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logoları ve adaylarıyla katılma kararı aldıklarını ifade etti. Şahin "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz" dedi.

15:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:05 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin, "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz." dedi.


Şahin, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçime katılacak partilerin listesini açıkladığını ve böylelikle yerel seçim startının başladığını belirtti.


"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleyeceğiz"


Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:


"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.




#HÜDA PAR
#seçim ittifakı
#yerel seçim
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