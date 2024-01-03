HÜDA PAR yerel seçim kararını açıkladı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin, "Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz." dedi.

Halkın dürüst belediyecilik ve gerçek hizmetle tanışma zamanının geldiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Birkaç seçim bölgesinde ittifak adaylarını destekleme, diğer yerlerde ise seçimlere kendi logomuzla ve kendi adaylarımızla katılma kararı almış bulunuyoruz. Bu kararın, partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.