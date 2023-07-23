HÜDA PAR'a bıçaklı saldırı

Adana’da HÜDA PAR İl Binasına düzenlenen bıçaklı saldırıda İl Başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetti. Olay, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. 72 yaşındaki Adana nüfusuna kayıtlı A.S. isimli kişi, il binasına girerek HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin’i namaz kıldığı sırada bıçaklı yaralayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İl başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan il sekreteri Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sacit Pişgin Salih Demir

BARONLAR SALDIRDI İDDİASI

Saldırganın olayı neden gerçekleştirdiği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken HÜDA PAR’lı isimlerden çarpıcı bir iddia geldi. HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu tacirlerini işaret etti. Dinç, “Adana İl başkanımız Sayın Salih Demir’in, şehrin gençlerini uyuşturucu bataklığından kurtarma adına vermiş olduğu mücadele uyuşturucu baronlarını kahretmiştir. Er ya da geç katillerin arkasındaki gizli para baronları ve militarist aparatlar ortaya çıkacaktır...” dedi. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz ise “ Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırıya sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı kınayarak olayın her yönü ile aydınlatılacağını söyledi.

Olayın takipçisiyiz

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bütün yönleri ile aydınlatılıncaya kadar olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Yapıcıoğlu şunları kaydetti: İlahî huzura/namaza durmuşken saldırıya uğrayan Adana İl Sekreterimiz Sacid Pişgin kardeşimiz şehid oldu, İl Başkanımız Salih Demir kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Şehidimize rahmet olsun. Katil veya katillerine ve bu menfur saldırının arkasındaki güçlere; partimizi, kardeşlerimizi hedef gösterenlere lanet olsun. Salih başkanımıza acil şifalar diliyorum. Olayın takipçisiyiz, bütün yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını bekliyoruz.







