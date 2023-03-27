Hüdapar’ın hiçbir örgütle bağı yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, HÜDA PAR’ın terör örgütü Hizbullah ile ilişkisi olmadığını söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Hür Dava Partisi’nin terör örgütüyle bağlantısı yok” ifadelerini kullandı. Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için sert ifadeler kullanan Bahçeli, “Kılıçdaroğlu paravan Cumhurbaşkanı adayıdır” dedi.
HDP-PKK-FETÖ HAİN KOALİSYONU ÖRTBAS ETMEK İÇİN ORTAYA ATILDI
Cumhur İttifakı’nın ise yerli ve milli olduğunu, duruşunun ahlaklı ve soylu olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti: “Zillet ittifakının HDP-PKK-FETÖ’yle kurduğu kesinleşmiş hain koalisyonu örtbas etmek için Hür Dava Partisi kanalından kara kampanya imal edenler utanmasını kaybetmiş yalancılar ve siyasi sapkınlardır. Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur, bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla ‘emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir’ görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.”
‘PARAVAN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR’
CHP’nin İYİ Parti’yle eş güdüm halinde düştüğü durumun içler acısı olduğunu işaret eden Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’na kukla görevi verilmiştir. Kılıçdaroğlu ülkemize düşmanlık besleyen, diş bileyen, tuzak kuran, öfkeyle bakan, aynı şer cephesinde birleşen, dönem dönem silah ve yumruk gösteren zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayıdır. Hiçbir şeyin gizlenecek, üzeri örtülecek bir durumu kalmamıştır. Bilhassa AB ve ABD’nin ön siparişiyle, sinsi taktikleriyle, yabancı ajanların ve taşeronların tahrikleriyle HDP’nin Kılıçdaroğlu’na eklemlenmesi, bölücü terör örgütü PKK’nın kanlı elebaşlarının CHP ve İYİ Parti’ye sürekli hale getirdikleri destek mesajları çok vahim ve tehlike saçan bir senaryonun yürürlüğe konulduğunu göstermiştir. Türkiye’nin yanında olanlarla karşısında olanlar iyice somutlaşmıştır” değerlendirmesinde bulundu.