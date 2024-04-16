Hudut birlikleri geçit vermedi: 2'si terör örgütleri üyesi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a geçmeye çalışan biri PKK, biri DHKP-C üyesi 4 kişinin, hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.
#MSB
#Hudut Kartalları
#Yunanistan
2 saat önce