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Hudut birlikleri geçit vermedi: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ikisi FETÖ mensubu üç kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

13:58 . 20/08/2023 Pazar
DHA
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.





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