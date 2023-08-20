Hudut birlikleri geçit vermedi: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ikisi FETÖ mensubu üç kişi yakalandı

Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/enLz2dXYRF