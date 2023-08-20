Hudut birlikleri geçit vermedi: Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan ikisi FETÖ mensubu üç kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
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#sınır
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
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