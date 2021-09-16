Gündem Hudut birlikleri ikisi FETÖcü ikisi DEAŞ üyesi 13 örgüt üyesini yakaladı
ANKARA

Hudut birlikleri ikisi FETÖ'cü ikisi DEAŞ üyesi 13 örgüt üyesini yakaladı

MSB, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Hudut birlikleri ikisi FETÖcü ikisi DEAŞ üyesi 13 örgüt üyesini yakaladı
MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ, 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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