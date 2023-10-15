Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/YnGydNSNjR