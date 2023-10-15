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Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişinin hudut kartalları tarafından yakalandığını açıkladı.

Halil Akkoç
15:19 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, sınırlardaki nöbetine devam ediyor.

Güvenlik güçlerimiz, sınırlardaki nöbetine devam ediyor.

Güvenlik güçlerimiz, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı
" denildi.
Açıklamada, "
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
" ifadeleri kullanıldı.
#MSB
#FETÖ
#Yunanistan
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