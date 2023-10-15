Hudut kartalları 4'ü FETÖ'cü 5 kişiyi yakaladı

Güvenlik güçlerimiz, sınırlardaki nöbetine devam ediyor.
Güvenlik güçlerimiz, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı
" denildi.
Açıklamada, "
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi
" ifadeleri kullanıldı.
#MSB
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28 dakika önce