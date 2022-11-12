Hudut Kartalları geçit vermiyor: Üç terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/x2NnzC5f4L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022