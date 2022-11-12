Gündem Hudut Kartalları geçit vermiyor Üç terörist sınırda yakalandı
ANKARA

Hudut Kartalları geçit vermiyor: Üç terörist sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üç kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi İHA
Hudut Kartalları geçit vermiyor: Üç terörist sınırda yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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