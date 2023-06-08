Hudut Kartalları ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan üç kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile ülkemize kaçak yollardan girmeye çalışan 1 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de… pic.twitter.com/e20cWU3nTU

Paylaşımda, ''Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadeleri kullanıldı.