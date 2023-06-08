|
Gündem

Hudut Kartalları ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan üç kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hudut Kartallarının Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişiyi ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

11:57 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile ülkemize kaçak yollardan girmeye çalışan 1 kişinin yakalandığı duyuruldu.



Paylaşımda, ''Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadeleri kullanıldı.


#MSB
#Hudut Kartalları
#Yunanistan
#Suriye
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek?