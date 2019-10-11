Gündem Üniversiteye girişte 3 bölüme başarı sırası düzenlemesi Hukuk fakültelerine alım şartları değişti
EĞİTİM

Hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi!

Üniversiteye girişte 3 bölüme 'başarı sırası' düzenlemesi: Hukuk fakültelerine alım şartları değişti

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK Genel Kurulunca, hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. Gelecek yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımlar bu şarta göre yapılacak" dedi.

Haber Merkezi AA
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre hukuk fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak güncellendiğini, eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası sınırlaması getirdiklerini açıkladı.

Hukuk fakültesini bitirenlere baraj sınavı geliyor
GÜNDEM
Hukuk fakültesini bitirenlere baraj sınavı geliyor

Saraç, YÖK Genel Kurulu'nda gelecek yıl yapılacak YKS'den itibaren uygulanmak üzere üniversitelerin bazı bölümlerine girişte başarı sırası sınırlaması getirdiklerini bildirdi.

Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez, meslek icra yetkisi veren bazı üniversite programlarına başarı sırası şartı getirdiklerini anımsatan Saraç, bu uygulamanın toplumun neredeyse bütün kesimlerince takdir gördüğünü ve benimsendiğini vurguladı.

MEB'den 'Türk işaret dili' portalı: İlk kez hazırlandı
GÜNDEM
MEB'den 'Türk işaret dili' portalı: İlk kez hazırlandı

Başarı sınırlamasını ilk olarak tıp ve hukuk bölümleri için getirdiklerini hatırlatan Saraç, daha sonra mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programları için de bu uygulamayı hayata geçirdiklerini anlattı.

11. Kalkınma Planı'nda "meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulamasının genişletilmesi" hedefinin yer aldığına işaret eden Saraç, bu uygulamanın Kalkınma Planı'nda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Saraç, bu hedefin hayata geçirilmesinde başarı sırası şartı getirilen mevcut programların gözden geçirilerek iyileştirilmesinin birinci, bu uygulamanın başka alanlara yayılmasının da ikinci husus olduğunu belirtti.

Hukuk fakülteleri için uygulanan başarı sırasına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformuna ilişkin değerlendirmelerinde "hukuk fakültelerindeki eğitimin ne denli önemli olduğunu, bunun için birtakım düzenlemeler yapılması gerektiğini ve başarı sırası şartının da iyileştirme yönünde yeniden gözden geçirilmesi" ifadelerine yer verdiğini aktaran Saraç, Adalet Bakanlığının da bu konudaki talebini içeren yazısının kendilerine ulaştığını söyledi.

Kamuoyunun da bu konudaki hassasiyeti çerçevesinde başarı sırası şartını yeniden gözden geçirdiklerini bildiren Saraç, alınan yeni kararı ve gerekçesini şu sözlerle anlattı:

  • "Hukuk fakültelerine kabul edilen öğrencilerin başarı sıralarına bakıldığında, devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 59 bin iken, vakıf üniversiteleri ve KKTC'deki üniversitelerde en düşük başarı sırasının 190 bin olduğunu görüyoruz. Buradaki makas çok açık. Sınıflarda verilen eğitimi öğrenci açısından zedeleyebilecek, eğitim öğretimin niteliğini aksatabilecek kadar geniş bir makas aralığı var.
  • YÖK Genel Kurulunca, bu durum yeniden değerlendirildi ve hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası şartının 125 bin olarak yenilenmesine karar verildi. İlk yıldan itibaren hukuk fakültelerine alımlar bu şarta göre yapılacak."

TBMM'de hukuk fakültesi mezunlarının meslek icrasına yönelik bir sınavın olmasına ilişkin kanun tasarısının da görüşüldüğüne dikkati çeken Saraç, bu teklifin de ilk olarak yaklaşık 5 yıl kadar önce Yükseköğretim Kurulu tarafından önerildiğini ve bu konuda Bakanlar Kurulunda da bir sunum yaptığını söyledi.

Saraç, YÖK'ün hukuk fakülteleri için aldığı karar ve TBMM'de görüşülen yasayla ilgili, "Yasalaştığı takdirde hukuk fakültelerindeki eğitimin niteliğine de doğrudan etki edecek çıktı esaslı bu iyileştirici düzenleme, girdi esaslı iyileştirici düzenlememiz ile birleştiğinde sonuç üretmeye başlayacak. Bizim de hedeflediğimiz husus, girdi esaslı iyileştirici düzenlemeler ile süreç odaklı ve çıktı odaklı düzenlemeleri birbiriyle uyumlu halde çalıştırmak. Çıktı esaslı 'meslek icra sınavı' ile girdi esaslı 'başarı sırasının iyileştirilmesi' birbiriyle uyumlu olarak çalışacak. Böylece çok olumlu neticeler üretilecek" değerlendirmesinde bulundu.

İki programa daha başarı sırası şartı geldi

Saraç, Yeni YÖK olarak, yükseköğretim sistemini, alan bazlı iyileştirerek daha üst seviyelere taşımaya çalıştıklarını ve bunun sonuçlarını da aldıklarını belirterek, bu çerçevede fakülte dekanlarının önerileri üzerinde ciddiyetle durduklarını vurguladı.

Uzun zamandır diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine de başarı sıralaması şartı getirilmesi ile ilgili talepler aldıklarını aktaran Saraç, şöyle devam etti:

  • "11. Kalkınma Planı hedefleri çerçevesinde bu fakültelerin taleplerini de değerlendirdik. Diş hekimliği programı için devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 67 bin 855 iken, vakıf üniversitelerinde 88 bin 168, KKTC'de ise 116 bin 362 olduğunu görüyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Eczacılık fakültesine baktığımızda ise devlet üniversitelerinde en düşük başarı sırası 47 bin 878, vakıf üniversitelerinde 121 bin 557, KKTC'de ise 169 bin 803. Burada da çok açık bir makas aralığı var.
  • Bunun için öğrenci merkezli bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımın, girdi esaslı iyileştirmenin yükseköğretimin kalitesine olumlu etkileri olacağı düşüncesiyle, başarı sırası şartını iki fakülte için daha genişlettik ve eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası şartını da 80 bin olarak belirledik."

Alınan bu kararların, öğrenci niteliğini artıracağına işaret eden Saraç, "Eğitim bilimciler, başta nitelik itibarıyla eksik olan öğrencilerin, eğitim sürecinde bu eksikliklerinin giderilebileceğini, iyi bir bilgiyle ve yetkinlikle mezun edilebileceğini, bunun örneklerinin olduğunu söylüyor. Ama istisnaları dışında, girdideki niteliğin, çıktının niteliği ile doğrudan ilişkili olduğu çok açık. Hocalarımız gayet iyi bilir. Çok farklı başarı sırasındaki öğrencilerin aynı sınıfta bulunması eğitim öğretim ortamını olumsuz etkiliyor. Bu durum iyi bir donanım ve yetkinlikle gelen öğrencilere büyük bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Saraç, başarı sırası sınırlaması ile ilgili aldıkları kararların gelecek yıl, 2020'de yapılacak YKS'de uygulanmaya başlayacağını bildirdi.

İsteyen vakıf üniversitesi başarı sırasını daha da yukarı çekebilir

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, iyileştirici kararların hem devlet hem de vakıf üniversitelerini kapsadığına işaret ederek, "Ama bazı vakıf üniversitelerimiz marka değerlerini daha öne çıkarmak için başarı sırası şartını daha da yukarı çekebilir. Biz bundan mutluluk duyarız. Vakıf üniversitelerinden istediğimiz, bizi daha kalite odaklı kararlar almaya yönelten birtakım uygulamalarda bulunmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Konum içeriden gidiyor

'Konum' içeriden gidiyor

​Sivil vatandaş gibi gezip, teröristlere anlık bilgi yolluyorlar.
Batı basını sınıfta kaldı

Batı basını sınıfta kaldı

​PYD'nin basın mensuplarına saldırısını servis etmediler.
Bizi de gönderin!

Bizi de gönderin!

​Batıda görevli askerler harekat bölgesine gitmek istiyor.
Hepsini bir <br>kalemde süpürürüz

Hepsini bir
kalemde süpürürüz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan çok önemli operasyon açıklaması.
Tel Abyad'da makas kapanıyor

Tel Abyad'da makas kapanıyor

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 3. gününde hızla ilerliyor.
Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

Uygur Türklerinin mezarlarını yıkıp yerine otopark yapıyorlar

​Çin Doğu Türkistan'da etnik temizliğe devam ediyor.
Skandal görüntü

Skandal görüntü

​PYD'li teröristler ABD'nin 'toplayacağız' dediği füzeyle saldırıyor.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
PKK gazetecileri hedef aldı

PKK gazetecileri hedef aldı

​Gazetecilerin olduğu restorana ateş açıldı, 2 gazeteci yaralandı.
Türkiye'ye <br>yatırım yapmayın

Türkiye'ye
yatırım yapmayın

Suudi Odalar Birliği'nden küstah çağrı...

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

Bu bizim düğünümüz, bayramımız

​Şehit Ahmet Topçu, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyormuş.
342 terörist etkisiz hale getirildi

342 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, Barış Pınarı'nda gelinen son durumu açıkladı.
Resmen satıldı

Resmen satıldı

93 yıllık firmanın bin araçlık filosu bulunuyor.
'Türk Bayrağı'nı <br>hazmedemediler

'Türk Bayrağı'nı
hazmedemediler

​Türk futbolcunun paylaşımı Alman kulübünü rahatsız etti.
Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kullanılamaz hale geldi.
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

​Önce Sinagog'a ardından dönerciye ateş açan saldırgan iki kişiyi öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.