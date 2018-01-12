Hükümet'ten AYM açıklaması: AYM sınırı aştı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı ile 'anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını' açıkladı. Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez

Alpay ve Altan kararıyla Anayasa Mahkemesi; anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmıştır.

Anayasa Mahkemesinin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir

Yerel mahkeme tutukluluk kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), kapatılan FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetti. Alpay ve Altan'ın haklarının ihlâl edildiği gerekçesiyle alınan karar, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla alındı.

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Bu gelişme üzerine İstanbul 13. ve 26. ağır ceza mahkemeleri, iki şüphelinin tutukluluk durumunu yeniden ele aldı. Mahkeme heyetleri, sanık Alpay ve Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.