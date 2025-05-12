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Hükümlü anneye ev hapsi

Hükümlü anneye ev hapsi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni yargı paketinde yer alacak düzenlemeler için madde havuzu oluşturuldu. 78 maddeden oluşan havuzda, trafik cezası düzenlemeleri, infaz paketi, nafaka değişiklikleri, boşanma hukuku düzenlemeleri ile yargı reformunda yer alması beklenen düzenlemeler yer alacak. İnfaz paketine içinde yer alması beklenen düzenlemelerinde başında ise, cezaevlerindeki çocuklu anneler, yaşlı ve hastalar için ‘evde infaz’ düzenlemesi geliyor. Buna göre hükümlü anneler, cezalarının belli bir süresini evde tamamlayabilecek. Evde infaz hakkından, cezaevlerindeki çocuklu anneler, yaşlı ve hastalar yararlanabilecek. 2025 yılı verilerine göre cezaevlerinde 4 bin 529 çocuk var. Bu çocukların cezaevlerinin dışında hayatlarını sürdürebilmeleri için annelerinin infazları ev hapsine dönüştürülecek. Böylece bu çocukların aile bütünlüğü sağlanacak.


#yargı paketi
#madde havuzu
#anne
#ev hapsi
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