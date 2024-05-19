Hükümlülerin eğitim hakkı genişliyor: Cezaevinde sınav

Ülke genelindeki 403 ceza infaz kurumunda 66 bin kişi eğitim-öğretime devam ediyor. Adalet Bakanlığı da cezaevlerinde eğitim-öğretim hakkından yararlanan kişi sayısının artması ve gereken koşulların genişletilmesi için düğmeye bastı. Meclis gündemine alınacak 9'uncu Yargı Paketi ile hükümlüler, merkezi sınavlar ile açık öğretim kurumları sınavlarına, sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında girebilecek. Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve benzeri öğretim programlarına kayıtlı hükümlüler de bu kapsamdaki sınavlar ve mesleki yeterlilik gibi yazılı veya sözlü sınavlara ise çevrim içi ortamda katılabilecek. Yeni Yargı Paketiyle, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin tüm öğretim türlerinden yararlanması için gerekli imkanlar çeşitlendirilecek.