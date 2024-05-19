Hükümlülerin eğitim hakkı genişliyor: Cezaevinde sınav

Ülke genelindeki 403 ceza infaz kurumunda 66 bin kişi eğitim-öğretime devam ediyor. Adalet Bakanlığı da cezaevlerinde eğitim-öğretim hakkından yararlanan kişi sayısının artması ve gereken koşulların genişletilmesi için düğmeye bastı. Meclis gündemine alınacak 9'uncu Yargı Paketi ile hükümlüler, merkezi sınavlar ile açık öğretim kurumları sınavlarına, sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında girebilecek. Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve benzeri öğretim programlarına kayıtlı hükümlüler de bu kapsamdaki sınavlar ve mesleki yeterlilik gibi yazılı veya sözlü sınavlara ise çevrim içi ortamda katılabilecek. Yeni Yargı Paketiyle, açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin tüm öğretim türlerinden yararlanması için gerekli imkanlar çeşitlendirilecek.
NASIL OLACAK?
Sınavlara ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü alınarak Adalet Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Kayıtlı olduğu eğitim kurumlarının ilgili mevzuatına göre gerekli şartları taşıyan ve kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin sınavları, kişi ve kurum güvenliğini koruyacak şekilde yapılacak. Sınavın yapılacağı ceza infaz kurumunun türüne göre de sınavın yapılış şekli ve usulü belirlenecek.
İYİ HALE ÖRGÜN EĞİTİM
Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplin, düzen ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde, kurumsal kapasite ve imkanların uygunluğu ölçüsünde devam edebilecek. Yaş, eğitim düzeyi, engellilik durumu, sosyal ve ekonomik durum ile benzeri ölçütlere göre ihtiyacı olan hükümlülere öncelik verilecek.