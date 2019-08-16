Gündem Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfada
POLİTİKA

Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da

Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise,

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyetinin, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargahını ziyaret ettiği vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Fotoğraf: Arşiv
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ve ABD arasında yürütülen 'güvenli bölge' çalışmaları kapsamında müşterek harekat merkezinin Şanlıurfa'da kurulması kararlaştırılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar ve beraberindeki heyetin, harekat merkezinde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

AA
Hulusi Akar, Şanlıurfa'da.

Bakanlıktan ABD'li heyetle ilgili açıklama

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, harekat merkezine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı.

Bakanlığın mesajı şöyle:

"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Dün Şanlıurfa’da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir."

Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şanlıurfa'da
OYNAT 00:42
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Şanlıurfa'da
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.


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